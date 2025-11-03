Для тюменских предпринимателей упростили ввоз товаров из Казахстана и Киргизии

Тюменские предприниматели до 10 декабря 2025 года могут ввозить товары из Казахстана и Киргизии на автомобилях без маркировки и документов о статусе товаров ЕАЭС. Об этом сообщило издание РБК Тюмень со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Тюменской таможни Алексея Тимановского.

«Предприниматели получили возможность ввозить в Россию автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии товары без маркировки и без документов, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС. Льготный режим действует до 10 декабря 2025 года на основании Указа Президента РФ № 778», — сообщается на сайте издания.

Чтобы получить льготу, грузополучатель должен быть российским юрлицом, а перевозчик — уведомить таможню о последующем декларировании. После въезда товар помещают на склад временного хранения, а декларировать его с уплатой пошлин нужно до 27 декабря 2025 года. При этом некоторые товары (прежде всего жизненно важные) из льготы исключены. По данным Тюменской таможни, с начала 2025 года проверено свыше 114 тысяч грузовиков, при этом в 445 случаях выявлено более 7 тонн товаров с нарушениями — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.