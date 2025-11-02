В Тюменской области взлетел спрос на китайские премиум-авто

С начала года цена на китайские премиум-авто в регионе снизились на 9,2% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала года в Тюменской области спрос на новые премиальные автомобили китайских марок вырос в 6,4 раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».

«Премиальные китайские автомобили пользуются высоким спросом. С начала года спрос на них в Тюменской области вырос в 6,4 раза», — сообщили эксперты.