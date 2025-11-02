В Тюменской области взлетел спрос на китайские премиум-авто
С начала года цена на китайские премиум-авто в регионе снизились на 9,2%
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
С начала года в Тюменской области спрос на новые премиальные автомобили китайских марок вырос в 6,4 раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».
«Премиальные китайские автомобили пользуются высоким спросом. С начала года спрос на них в Тюменской области вырос в 6,4 раза», — сообщили эксперты.
В третьем квартале 2025 года средняя цена новых премиальных автомобилей из Китая составила 5,13 миллиона рублей. Самыми популярными стали представители марок Tank и EXEED. Среди моделей наиболее востребованной оказалась EXEED RX. Эксперты считают, что спрос вырос и за счет снижения цен на авто данной категории — уменьшение на 9,2% с начала года.
