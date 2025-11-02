Семья ребенка-инвалида из Тюменской области шесть лет добивается установки пандуса в доме

Семья девочки 6 лет пытается добиться от местной администрации установки пандуса в их жилом доме Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав ребенка‑инвалида: семья девочки шесть лет добивается установки пандуса в своем жилом доме, однако местная администрация не предпринимает необходимых действий. Информация об этом появилась в социальных сетях и привлекла внимание следственных органов, сообщила пресс-служба СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Тюменской области семья девочки-инвалида на протяжении шести лет добивается установки пандуса в своем жилом доме. При этом местная администрация бездействует», — сказано в официальном telegram-канале «Следком».