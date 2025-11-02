Победа над раком: в Тюмени успешно прооперировали пенсионера с двумя опухолями
Врачи подчеркивают: своевременный скрининг позволяют выявить рак на ранней стадии и добиться полного излечения
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Тюменские врачи спасли пациента с двумя злокачественными новообразованиями — у 73‑летнего мужчины обнаружили опухоли в прямой и толстой кишке. Диагноз подтвердили на второй стадии — без метастазов, что дало хорошие шансы на выздоровление. Об этом сообщила пресс-служба областного депздрава.
«Первым этапом диагностики стал анализ на скрытую кровь, который дал положительный результат. Пациенту назначили колоноскопию, и уже после нее его направили в Медицинский город для уточнения диагноза. Врачи определили: заболевание находится на второй стадии, метастазов нет», — сообщается в telegram-канале «Здравоохранение Тюменской области».
Перед операцией пациент прошел курсы химио‑ и лучевой терапии, которые позволили уменьшить размеры опухолей. Затем пациенту провели две сложные операции одновременно — резекцию прямой кишки и правостороннюю гемиколэктомию ободочной кишки. Несмотря на почтенный возраст пациента и сопутствующие заболевания, восстановление прошло быстро, и сейчас мужчина полностью здоров. Врачи подчеркивают: именно своевременный скрининг и профилактические обследования позволяют выявить рак на ранней стадии и добиться полного излечения.
