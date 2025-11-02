Дмитриев: нападение с ножом в Британии является провалом миграционной политики

Пострадали от ножевых ранений минимум десять человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Нападение с ножом в Британии на пассажиров поезда — трагический пример провальной иммиграционной политики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Ужасное нападение в Хантингдоне — еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал он в своем аккаунте в соцсети X. Иностранные СМИ сообщали, что нападение произошло в субботу вечером.