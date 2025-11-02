Логотип РИА URA.RU
Дмитриев: нападение с ножом в Британии является провалом миграционной политики

02 ноября 2025 в 13:04
Пострадали от ножевых ранений минимум десять человек

Фото: Илья Московец © URA.RU

Нападение с ножом в Британии на пассажиров поезда — трагический пример провальной иммиграционной политики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Ужасное нападение в Хантингдоне — еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал он в своем аккаунте в соцсети X. Иностранные СМИ сообщали, что нападение произошло в субботу вечером.

Неизвестные люди зашли в поезд, который ехал из Донкастера в Лондон, и напали на пассажиров. Десять человек получили ранения. После сообщения о произошедшем, поезд срочно остановили, а на место приехали врачи и полицейские, писало издание The Telegraph.

