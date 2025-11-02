Логотип РИА URA.RU
Dior зарегистрировал товарный знак в России

02 ноября 2025 в 13:23
Товарный знак, зарегистрированный компанией, будет действовать до 2034-го

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Французская компания Christian Dior зарегистрировала в России товарный знак, действительный до 2034 года. Это следует из базы Роспатента.

«Christian Dior подала заявку 1 августа 2024 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2034 года», — пишет РИА Новость со ссылкой на Роспатент. Отмечается, что вновь зарегистрированный знак может использоваться на территории России для продажи обуви, одежды, аксессуаров и мебели.

В апреле стало известно, что Dior и итальянская группа Prada (включая бренд Miu Miu) сократили число магазинов в России. По данным отчетности за 2024 год, Dior сократил количество точек, а Prada отказалась от аренды площадей в московском ЦУМе. Компания также отказалась от аренды первого в России бутика Miu Miu, работавшего с 2011 года в Столешниковом переулке.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

