Рэперу Icegergert грозит арест за лозунг «Жизнь ворам»*

Рэперу Icegergert грозит арест на 15 суток из-за экстремистского лозунга на сцене Фото: instagram / iceicegergert (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыканту Георгию Гергерту, выступающему под псевдонимом Icegergert, грозит до 15 суток ареста за публичный лозунг АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) «Жизнь ворам».

«Гергерт вызывается в прокуратуру для возможного привлечения к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ, касающейся пропаганды или публичного демонстрирования атрибутики или символики экстремистских организаций (АУЕ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста», — передает Life.ru.

Отмечается, что при визите сотрудников прокуратуры дверь им никто не открыл, поэтому извещение разместили в двери. Также музыканта уведомили через социальные сети. Если рэпер проигнорирует и это, то ему грозит административная ответственность.

Внимание правоохранительных органов 24-летний Гергерт привлек 26 октября на afterparty после своего концерта, когда публично выкрикнул лозунг запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*. Позже музыкант записал видео с извинениями, однако это не помогло избежать последствий.