Российских туристов заселили в полуразрушенный отель на Кубе
Между местом, куда их хотели переселить и полуразрушенным отелем - 700 км, указано в материале
Туристы из России сами попросили заселить их в полуразрушенный отель Brisas Guardalavaca на Кубе. Помимо этого, они отказались от переселения в отели Варадеро, которые располагались на другом конце острова.
«Россияне сами попросили заселить их в полуразрушенный ураганом отель на Кубе», — указано в материале Life. Сами туристы решли остаться в отеле и смириться с «некоторыми неудобствами», ведь место, куда их хотели переселить находится на растоянии около 700 км от изначально запланированного места отдыха.
Ситуация развивалась на фоне последствий урагана «Мелисса», который 30 октября обрушился на Кубу с ветром скоростью 295 км/ч и стал одним из самых мощных стихийных бедствий за последние 90 лет. Самолет с российскими туристами не смог приземлиться в аэропорту Ольгин и был перенаправлен в Варадеро, откуда туроператоры предложили разместить группу в отеле Los Cactus вместо забронированных гостиниц, что вызвало протест 15 туристов, проведших несколько ночей в лобби отеля из-за неудовлетворительных условий размещения.
