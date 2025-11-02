Российских туристов заселили в полуразрушенный отель на Кубе

Между местом, куда их хотели переселить и полуразрушенным отелем - 700 км, указано в материале Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Туристы из России сами попросили заселить их в полуразрушенный отель Brisas Guardalavaca на Кубе. Помимо этого, они отказались от переселения в отели Варадеро, которые располагались на другом конце острова.

«Россияне сами попросили заселить их в полуразрушенный ураганом отель на Кубе», — указано в материале Life. Сами туристы решли остаться в отеле и смириться с «некоторыми неудобствами», ведь место, куда их хотели переселить находится на растоянии около 700 км от изначально запланированного места отдыха.