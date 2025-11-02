Логотип РИА URA.RU
Нетаньяху выступил с прямой угрозой Ливану

02 ноября 2025 в 18:44
В Израиле заявили, что не потерпят угроз со стороны Ливана

Фото: Министерство обороны Израиля

Израиль считает, что вооруженные формирования шиитской организации «Хезболлах» в Ливане пытаются перевооружиться. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что Тель-Авив не допустит возникновения новых угроз со стороны Ливана.

«Что касается Ливана, то „Хезболлах“ действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но она также пытается вооружиться и восстановиться. <...> Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас и будем действовать по мере необходимости», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац потребовал от властей Ливана ускорить разоружение военных формирований «Хезболлах» и их вывод из южных районов республики. Изначально, в начале сентября правительство Ливана одобрило план поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая «Хезболлах». Это решение было принято после требований Израиля и США.

В свою очередь, Израиль начнет вывод войск с пяти стратегических высот, оставшихся под его контролем после конфликта в 2024 году. Разоружение отрядов «Хезболлах» южнее реки Литани должно быть завершено к концу ноября.

