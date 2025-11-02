Нетаньяху выступил с прямой угрозой Ливану

В Израиле заявили, что не потерпят угроз со стороны Ливана Фото: Министерство обороны Израиля

Израиль считает, что вооруженные формирования шиитской организации «Хезболлах» в Ливане пытаются перевооружиться. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что Тель-Авив не допустит возникновения новых угроз со стороны Ливана.

«Что касается Ливана, то „Хезболлах“ действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но она также пытается вооружиться и восстановиться. <...> Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас и будем действовать по мере необходимости», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац потребовал от властей Ливана ускорить разоружение военных формирований «Хезболлах» и их вывод из южных районов республики. Изначально, в начале сентября правительство Ливана одобрило план поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая «Хезболлах». Это решение было принято после требований Израиля и США.

