Одна подпись и 72 часа на окончание войны: в чем заключается план Трампа по Газе

В конце сентября администрация президента США Дональда Трампа представила мирный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а именно — между палестинским движением ХАМАС и Израилем, который длится уже два года. План, разработанный Белым домом при участии бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, предусматривает 20 основных пунктов.
Обе стороны конфликта частично его одобрили. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание. В чем заключается мирный план США и приведет ли он к окончанию ближневосточного конфликта — в материале URA.RU.
Ключевые пункты мирного плана Трампа
72 часа на окончание войны
Согласно одному из пунктов мирного соглашения, война должна прекратиться сразу после подписания соответствующего документа. В течение 72 часов ХАМАС обязан освободить всех живых израильских заложников (по оценкам, около 20 человек) и вернуть тела погибших. В ответ Израиль выпустит из тюрем около 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 задержанных в ходе войны жителей Газы. Израильские войска отойдут на заранее согласованные рубежи внутри сектора, сохранив буферную зону.
На место ХАМАС должен прийти «палестинский комитет»
Кроме того, из мирного плана следует, что власть ХАМАС в секторе Газа, длящаяся с 2007 года, должна полностью прекратиться. Ее заменит «технократический, аполитичный палестинский комитет». На период перехода будет создан международный надзорный орган — «Совет мира», который возглавит лично Дональд Трамп при поддержке Блэра.
Члены палестинского движения, сложившие оружие, получат амнистию. Тем, кто захочет покинуть Газу, будет обеспечен безопасный выезд.
Международные военные силы на Ближнем Востоке
США и их арабские союзники сформируют международные силы для немедленного развертывания в Газе. Их главной задачей станет обучение местной палестинской полиции, которая в перспективе возьмет на себя ответственность за безопасность внутри анклава.
Реакция сторон и первые результаты
Позиция ХАМАС кардинально изменилась в течение нескольких дней. Сначала, 4 октября, движение опубликовало заявление, в котором выразило готовность освободить всех израильских заложников и передать тела погибших в рамках формулировки обмена, содержащейся в предложении Трампа. ХАМАС также заявил о согласии передать управление сектором независимому палестинскому технократическому органу.
При этом в заявлении не содержится прямого упоминания о ключевом требовании плана — разоружении движения и полном отказе от участия в управлении. Ранее источники, близкие к руководству движения, сообщали о желании внести изменения в некоторые положения, включая пункт о разоружении.
Израиль незамедлительно отреагировал на заявление ХАМАС. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила о готовности «немедленно реализовать первый этап плана Трампа». В свою очередь, израильская военная радиостанция сообщила, что армии отдан приказ сократить активность в Газе «до минимума» и перейти к проведению только оборонительных операций. Это фактически означает прекращение активной фазы вторжения.
Международное сообщество позитивно восприняло реакцию участников конфликта. Турция призвала Израиль полностью прекратить атаки. До этого турецкий глава Реджеп Эрдоган назвал ответ ХАМАС «конструктивным и важным шагом». Катар, играющий ключевую роль посредника, также приветствовал ответ движения и заявил о начале координации с Египтом и США для возобновления переговоров о прекращении огня. Российский лидер Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» высоко оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта.
Исторический контекст ближневосточного конфликта: активная война длиной в два года
Новая фаза конфликта на Ближнем Востоке стартовала 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили масштабное вторжение на территорию Израиля, в ходе которого погибло около 1200 израильтян, а более 250 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи» в секторе Газа.
На октябрь 2024 года в ходе боевых действий в секторе Газа погибли 41,9 тысяч палестинцев, в том числе 11,4 тысяч женщин и около 17 тысячи детей. Число перемещенных лиц превысило 1,9 млн человек (более 85% населения всего сектора Газа). Израиль же заявлял о более 1,2 тысячи погибших израильтян. По данным ООН, около 66% всех зданий в секторе Газа на тот момент были разрушены или повреждены. Стороны пытались заключить мир, но безуспешно.
В сентябре 2025 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), продолжавшая боевые действия в Газе, завершила захват коридора «Нецарим». Тем самым Израиль разделил сектор Газа на северную и южную части. Это произошло после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился с призывом к гражданскому населению Газы покинуть опасные районы.
Военные действия сопровождаются масштабными авиаударами и разрушением жилых построек в северной части города. Тогда США выступили в поддержку Израиля, призывая при этом к миру. Месяц спустя Трамп предложил окончательное мирное соглашение.
