Экономика

Недвижимость

В Перми у Центрального рынка построят элитный ЖК

02 ноября 2025 в 19:45
Новый комплекс будет относиться к элитной недвижимости

Фото: Илья Московец © URA.RU

Девелопер «Ингрупп» получил разрешение на возведение элитного жилого комплекса возле Центрального рынка в Перми. Это следует из информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

«С помощью механизма комплексного развития территории „Ингрупп" застроит 1,4 га в границах шоссе Космонавтов, Бакового переулка и Эпроновской улицы. Элитный ЖК назвали „Манеры"», — сообщает издание «Коммерсантъ Прикамье».

Отмечается, что три дома по адресу шоссе Космонавтов, 10, будут иметь переменную этажность от 3 или 15 до 32 этажей. Суммарная жилая площадь трех новостроек достигнет 50,5 тысячи квадратных метров. В домах запроектировано 817 квартир. Сроки завершения строительства элитного жилого комплекса в документах не уточняются.

