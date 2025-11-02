В Перми у Центрального рынка построят элитный ЖК

Девелопер «Ингрупп» получил разрешение на возведение элитного жилого комплекса возле Центрального рынка в Перми. Это следует из информации в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Отмечается, что три дома по адресу шоссе Космонавтов, 10, будут иметь переменную этажность от 3 или 15 до 32 этажей. Суммарная жилая площадь трех новостроек достигнет 50,5 тысячи квадратных метров. В домах запроектировано 817 квартир. Сроки завершения строительства элитного жилого комплекса в документах не уточняются.