Где юноша находится сейчас, никто не знает Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Перми разыскивают 20-летнего местного жителя. Молодой человек вышел из дома 1 ноября и исчез, передает поисковой отряд «Регион 59».

«Устанавливается местонахождение 20-летнего юноши. Дзержинский район, город Пермь. Он 1 ноября 2025 года ушел из дома по улице Хабаровской. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале объединения.

Рост пермяка 185 см, он худощавого телосложения, с серо-зелеными глазами и короткими русыми волосами. Особые приметы: родинки под глазом и на щеке, небольшой шрам над губой. В день пропажи он был одет в худи светло-мятного цвета, черные куртку и джинсы, светло-бежевые кроссовки. При себе имел сумку Nike через плечо, телефон, ключи и документы.

Продолжение после рекламы