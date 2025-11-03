Нюансы профессии: как получать максимальную зарплату, работая в Перми водителем-курьером

Чем больше у сотрудника спецнавыков, тем на большие суммы он может претендовать Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми зарплатный «потолок» для водителей-курьеров составляет 190 тысяч рублей. При этом в регионе фиксируют сезонный рост спроса на соответствующую вакансию, объяснили URA.RU представители платформы SuperJob.

«В Перми водители-курьеры (на легковом авто — прим. URA.RU) могут рассчитывать на ежемесячные выплаты до 190 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата составляет всего 85 тысяч рублей», — указано в отчете аналитиков, который имеется в распоряжении редакции.

Пермякам с правами категории «В» обещают от 50 до 55 тысяч рублей. У претендента должно быть общее понимание об устройстве машины, он должен знать ПДД, свободно ориентироваться в городе. Необходимый стаж вождения — от года.

Продолжение после рекламы

Работодатель готов предложить зарплату от 55 до 60 тысяч рублей кандидату при наличии медицинской справки водителя (для использования служебного транспорта), владении навыками работы с кассовым оборудованием, знание порядка оформления путевых листов и товарно-сопроводительных документов. В этом случае стаж должен составлять не менее трех лет.

Соискатель, обладающий знаниями делового этикета и имеющий опыт работы водителем-курьером не менее одного года, может рассчитывать на заработную плату в диапазоне от 60 до 95 тысяч рублей. Максимум в Перми готовы платить опытным специалистам с большим количеством доставок и стажем работы на указанной позиции от двух лет.