Нюансы профессии: как получать максимальную зарплату, работая в Перми водителем-курьером
Чем больше у сотрудника спецнавыков, тем на большие суммы он может претендовать
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми зарплатный «потолок» для водителей-курьеров составляет 190 тысяч рублей. При этом в регионе фиксируют сезонный рост спроса на соответствующую вакансию, объяснили URA.RU представители платформы SuperJob.
«В Перми водители-курьеры (на легковом авто — прим. URA.RU) могут рассчитывать на ежемесячные выплаты до 190 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата составляет всего 85 тысяч рублей», — указано в отчете аналитиков, который имеется в распоряжении редакции.
Пермякам с правами категории «В» обещают от 50 до 55 тысяч рублей. У претендента должно быть общее понимание об устройстве машины, он должен знать ПДД, свободно ориентироваться в городе. Необходимый стаж вождения — от года.
Работодатель готов предложить зарплату от 55 до 60 тысяч рублей кандидату при наличии медицинской справки водителя (для использования служебного транспорта), владении навыками работы с кассовым оборудованием, знание порядка оформления путевых листов и товарно-сопроводительных документов. В этом случае стаж должен составлять не менее трех лет.
Соискатель, обладающий знаниями делового этикета и имеющий опыт работы водителем-курьером не менее одного года, может рассчитывать на заработную плату в диапазоне от 60 до 95 тысяч рублей. Максимум в Перми готовы платить опытным специалистам с большим количеством доставок и стажем работы на указанной позиции от двух лет.
URA.RU уже рассказывало, спрос на водителей-курьеров в Перми в конце октября взлетел на 12%. Вакансия входит в топ самых высокооплачиваемых. По сведениям экспертов, курьеры на личном грузовике могут получать от 201,6 до 519,2 тысячи рублей.
