От сендвич-шопов до ресторанов высокой кухни: какие заведения готовятся к открытию в Перми

Заведения хотят открыть в 2025-2026 годах

В Перми планируется открытие ресторанов, баров и кафе в разных районах города. При этом каждое заведение не похоже на другое. Какие гастропроекты появятся в Перми в ближайшее время — в материале URA.RU.

Сендвич-шопы

Кафе, в основе меню которых будут бутерброды с разными начинками, планируют открыть в ТЦ «Радуга» и в ТЦ «Колизей Атриум». Идея создать такие заведения пришла в голову сразу двум рестораторам. Проект «Sandwich СЛАТ» в ТЦ «Радуга» готовят к открытию создатели бистро «Мигранты» Олег Пастухов и Никита Лаптев. В конце сентября создатели сообщали, что откроют кафе за месяц. Но пока проект не запущен.

Второй сендвич-шоп «Уно бистро» открывает бренд-шеф сети кофеен Red Cup и заведений «Игрушки», «К16», «Ранние пташки» Сергей Шаклеин. Это заведение будет расположено на месте японского бистро «Кобуцу» в ТЦ «Колизей Атриум». Запустить проект планируют в ноябре.

Коми-пермяцкая и итальянская кухни

На улице Окулова, 14 в строящемся отеле Hampton by Hilton планирют открыть два ресторана. Первый проект будет посвящен коми-пермяцкой кухне. Ресторан под названием «Тов» запустит шеф-повар Егор Астраханцев, который участвовал в кулинарном шоу «Битва шефов». В основе меню второго заведения будет итальянская кухня. Его открытием планировал заняться ресторатор Уиллиам Ламберти. Даты открытия завдений пока неизвестны, так как строительство отеля еще не закончено.

Русская кухня

Заведений русской кухни в Перми планируют открыть тоже два. Первое — ресторан River, который появится на улице Монастырская, 60. Но здесь гостей будут кормить русскими блюдами в европейском прочтении. Сейчас в помещении ресторана идет ремонт. Проект хотят запустить весной 2025 года

Второе — сеть кафе быстрого питания «Крошка Картошка». О том, что компания планирует зайти в Пермь, стало известно в апреле 2025 года. С тех пор новостей об открытии кафе не было. Блогеры предполагали, что точка появится на фудкорте в одном из ТРЦ.

Casual dining

Заведение в формате casual dining планирует открыть ресторатор Екатерина Белка, которая занимается развитием проектов Belka, Madame Zhu, Roll»s и «Булошная». Сasual dining — это формат между фастфудом и элитным рестораном, который предлагает умеренные цены и высокое качество блюд. Новое заведение будет названо «Булка» и появится на улице Сибирская, 46, где раньше был ресторан «Форшмак». Открытие запланировано на конец 2025 или начало 2026 года.

Кэжуал-кафе

Владельцы кафе «Фрай» планируют расширить бизнес и готовят к открытию вторую точку. Она будет расположена на улице Чернышевского, 20. В нем будут подавать кофе и свежую выпечку, но формат будет отличаться от первого кафе. Владельцы говорили, что это будет кэжуал-кафе. Сроки открытия пока не раскрываются.

Бар