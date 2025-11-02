Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Трассу замело и засыпало участки пермяков: снегопады обрушились на регион

В Прикамье прошли первые ноябрьские снегопады
03 ноября 2025 в 02:59
Первый снежный покров должен растять ближе к концу недели

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории Прикамья 2 ноября прошли снегопады. Фотографии с осадками и последствиями этого явления появились в местных соцсетях и пабликах.

«Сильные осадки зафиксированы в деревне Бобки, поселке Углеуральский и на трассе Кунгур — Соликамск», — передает корреспондент URA.RU. На опубликованных снимках видно, что снег покрыл землю и не тает.

По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, этот ноябрь будет холоднее, чем в два последних года. Начало месяца ознаменуется постепенным снижением температуры, но уже во второй пятидневке ожидается значительное потепление. В МЧС предупреждали жителей региона о гололедице.

