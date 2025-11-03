Отставка мэра, дело людоеда и историческая находка: топ-7 новостей Перми и края

В здании Благородного собрания обнаружены фрески военной тематики и копии фронтовых писем времен Великой Отечественной войны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На прошедшей неделе в Прикамье произошли события, повлиявшие на власть и вызвавшие общественный резонанс: суд отстранил мэра Краснокамска, в квартире осужденного за каннибализм нашли тело мужчины, а полицейский оказался в СИЗО за смертельное ДТП. Одновременно в регионе определились с кандидатами на ключевые посты и обнаружили исторические артефакты в центре Перми. Подробнее об этих и других важных новостях прошедших семи дней — в обзоре URA.RU.

Прокуратура в суде добилась увольнения мэра Краснокамска Игоря Быкариза

Апелляционная коллегия Пермского краевого суда прекратила полномочия главы Краснокамска Игоря Быкариза в связи с утратой доверия. Решение принято после годового противостояния с прокуратурой, которая установила, что мэр не устранил конфликт интересов у своего заместителя, замешанного в коррупции. Временно исполняющим обязанности главы назначен первый заместитель Равиль Петров.

В администрации Краснокамска не согласились с решением апелляции и заявили. В мэрии заявили, что обжалуют его в кассационном суде после ознакомления с мотивированным определением.

Кто претендует на пост главы Нытвы

В Нытвенском округе завершился прием документов на конкурс по замещению должности главы. Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета 12 ноября.

Среди шести претендентов — исполняющий обязанности заместителя руководителя округа Александр Косовских, которого, по данным политэлиты, поддерживают краевые власти. На должность мэра претендуют начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых, директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта Андрей Худанин, депутат думы Ильинского округа Евгений Рудаков, глава ООО «Коммунальный сервис Уральский» Андрей Блинов, юрист Ирина Пономарева.

Должность стала вакантной после отставки Рината Хаертдинова в августе. С сентября территорией временно руководит Александр Попов.

Кто сядет в кресло депутата вместо ставшего сенатором Вячеслава Григорьева

Единороссы Прикамья предложили кандидатуру Станислава Швецова на вакантный мандат депутата заксобрания. Мандат освободился после перехода вице-спикера Вячеслава Григорьева в Совет Федерации. Швецов возглавляет исполком регионального отделения «Единой России».





Полицейский отправлен в СИЗО за смертельное ДТП с двумя погибшими

Лейтенанта пермской ГАИ Павла Санникова заключили под стражу за смертельное ДТП на трассе Новые Ляды — Сылва. Суд отправил его в СИЗО до 26 декабря.

По версии следствия, полицейский за рулем Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте, двое других пассажиров госпитализированы. После аварии Санников попытался скрыться — поджег свой автомобиль и бежал, но был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Экс-депутат пермского заксобрания отправлен в СИЗО

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев помещен в СИЗО до 28 декабря. Судья Ленинского районного суда удовлетворила ходатайство следствия, которое опасалось, что Окунев может скрыться от правосудия, имея загранпаспорт, а также продолжить противоправную деятельность через соцсети.

Экс-депутата задержали утром 29 октября в аэропорту. Ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению терроризма. Ранее он уже привлекался к ответственности за размещение противозаконной информации. Окунев не признал вину, его защита настаивала на домашнем аресте или залоге в 2 млн рублей и будет обжаловать решение суда.

Тело мужчины найдено в квартире пермского людоеда

В Перми в квартире Михаила Малышева, осужденного за каннибализм, найдено тело 70-летнего мужчины. Инцидент произошел 28 октября на улице Маршала Рыбалко. По данным источников, Малышев сам вызвал скорую и полицию после распития спиртного с соседом.

После проведения судмедэкспертизы удалось выяснить, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца. Мужчина умер в квартире своего соседа, к которому накануне пришел в гости.

Сам Малышев был осужден на 25 лет колонии за двойное убийство. Первой жертвой стала 16-летняя девушка, второй — его приятель. Обоих Малышев зарубил топором в своей квартире, после чего расчленил и употреблял части тел в пищу.

Малышев вышел на свободу в 2022 году. После освобождения людоед поселился в своей квартире в микрорайоне Закамск в Перми. Он там проживает с матерью. Жителей дома, куда вернулся Малышев не устраивало такое соседство, и они собирали подписи, чтобы его выселить, но у них ничего не получилось.

После долгих поисков работы Малышев трудоустроился в приют для бездомных животных, где занимался уборкой вольеров для собак. Подробно о судьбе Малышева и его преступлениях URA.RU писало здесь.

В Перми нашли уникальные артефакты

В здании Благородного собрания на улице Сибирской в Перми обнаружены уникальные исторические артефакты. Во время реконструкции найдены фрески военной тематики и стена с копиями фронтовых писем, детских посланий бойцам Красной армии и похоронных извещений. В подвале открылись оконные проемы, свидетельствующие о первоначально большей высоте здания.

Строение возводилось с 1832 по 1837 год под руководством архитектора Ивана Свиязева. В разное время здесь размещались электротеатр, гарнизонный клуб и клуб милиции. Сохранились элементы разных эпох, включая дубовый паркет советского производства.