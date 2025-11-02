Аналитики выяснили, сколько стоит снять жилье у вузов в Перми
Более дорогие квартиры — рядом с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Стоимость аренды студий рядом с вузами Перми в период с июля по сентябрь 2025 года варьировалась от 19 до 37 тысяч рублей, однокомнатных квартир — от 18 до 55 тысяч рублей. Цены зависят от состояния жилья и его расположения относительно университета, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».
«В период с июля по сентябрь 2025 года средняя стоимость аренды жилья вблизи вузов Перми составила 29,6 тысяс рублей за студию и 36,8 тысяч за однокомнатную квартиру. При этом самые дорогие студии сдаются рядом с Пермским государственным медицинским университетом, Пермской фармакадемией и филиалом РЭУ имени Плеханова», — передает РБК Пермь со ссылкой на исследования.
Более доступные варианты расположены в районах Пермского политеха. Бюджетные однокомнатные квартиры также встречаются у Пермского национального исследовательского политехнического университета и Горного института УрО РАН. Наиболее дорогие однушки сдаются рядом с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом, филиалом Уральского университета путей сообщения и Пермским аграрно-технологическим университетом, отмечают в «Авито Недвижимость».
