Аналитики выяснили, сколько стоит снять жилье у вузов в Перми

Более дорогие квартиры — рядом с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Стоимость аренды студий рядом с вузами Перми в период с июля по сентябрь 2025 года варьировалась от 19 до 37 тысяч рублей, однокомнатных квартир — от 18 до 55 тысяч рублей. Цены зависят от состояния жилья и его расположения относительно университета, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

«В период с июля по сентябрь 2025 года средняя стоимость аренды жилья вблизи вузов Перми составила 29,6 тысяс рублей за студию и 36,8 тысяч за однокомнатную квартиру. При этом самые дорогие студии сдаются рядом с Пермским государственным медицинским университетом, Пермской фармакадемией и филиалом РЭУ имени Плеханова», — передает РБК Пермь со ссылкой на исследования.