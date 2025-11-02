Логотип РИА URA.RU
Экс-владельцы пермского завода соков ликвидируют компанию по добыче воды

03 ноября 2025 в 02:02
Далеко идущим планам не суждено было сбыться

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пермское ООО «Ист Ва», владеющее лицензией на разработку Мулянского месторождения пресной воды, подало заявление о ликвидации. Эта информация содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Заявление о ликвидации юрлица подано 28 октября. Соответствующее прошение направил гендиректор ООО Евгенией Парначевой», — указано в опубликованных материалах.

Мулянское месторождение — крупнейшее в окрестностях Перми, вода из него подходила для пищевой промышленности. В 2008 году после получения лицензии «Ист Ва» на разработку месторождения, рядом планировалось строительство нового предприятия. Но проект не смогли реализовать из-за слишком высокой цены участка.

Инициатором выступил завод по производству соков и нектаров «Санфрут», владельцами которого на тот момент были Геннадий Шилов и Наиля Николаева. В 2022 году собственники продали производство новому инвестору.

