Экс-владельцы пермского завода соков ликвидируют компанию по добыче воды

Пермское ООО «Ист Ва», владеющее лицензией на разработку Мулянского месторождения пресной воды, подало заявление о ликвидации. Эта информация содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Заявление о ликвидации юрлица подано 28 октября. Соответствующее прошение направил гендиректор ООО Евгенией Парначевой», — указано в опубликованных материалах.

Мулянское месторождение — крупнейшее в окрестностях Перми, вода из него подходила для пищевой промышленности. В 2008 году после получения лицензии «Ист Ва» на разработку месторождения, рядом планировалось строительство нового предприятия. Но проект не смогли реализовать из-за слишком высокой цены участка.

