Экс-владельцы пермского завода соков ликвидируют компанию по добыче воды
Далеко идущим планам не суждено было сбыться
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Пермское ООО «Ист Ва», владеющее лицензией на разработку Мулянского месторождения пресной воды, подало заявление о ликвидации. Эта информация содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Заявление о ликвидации юрлица подано 28 октября. Соответствующее прошение направил гендиректор ООО Евгенией Парначевой», — указано в опубликованных материалах.
Мулянское месторождение — крупнейшее в окрестностях Перми, вода из него подходила для пищевой промышленности. В 2008 году после получения лицензии «Ист Ва» на разработку месторождения, рядом планировалось строительство нового предприятия. Но проект не смогли реализовать из-за слишком высокой цены участка.
Инициатором выступил завод по производству соков и нектаров «Санфрут», владельцами которого на тот момент были Геннадий Шилов и Наиля Николаева. В 2022 году собственники продали производство новому инвестору.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!