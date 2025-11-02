Анна Асти поделилась, что любит лошадей и хочет свою ферму Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Певица Анна Асти заявила о намерении поддержать жителей Перми, которые выкупают лошадей с бойни и дают им вторую жизнь. На церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» артистка рассказала, что недавно узнала о спасении лошадей в Пермском крае и решила присоединиться к инициативе.

«У меня скоро концерт в Перми, надеюсь, смогу туда доехать», — сообщила Анна Асти. Ее слова приводит Пятый канал. По ее словам, она хочет лично познакомиться с активистами и посмотреть, как устроен их проект. Певица поделилась своей любовью к лошадям и собственной идеей открыть школу конного спорта или конную ферму, куда люди могли бы приезжать для отдыха и общения с животными.

В поселке Пожва пермского края работает конный клуб, основанный двумя сестрами. Они оставили городскую жизнь ради спасения лошадей, которых отправляют на убой, сообщало издание «Комсомольская Правда». Для реализации проекта сестры купили частный дом с готовой конюшней, где раньше держали крупный скот. После ремонта помещения они выкупили первых двух лошадей, чтобы животным не было одиноко. Через волонтеров, поддерживающих связь с владельцами бойни, активистки узнают о здоровых животных или тех, кого еще можно вылечить.