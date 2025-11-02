В Совфеде объяснили, зачем финская армия проводит опасные маневры у российских границ
В учениях задействованы порядка 15 тысяч солдат
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Армия Финляндии приступила к проведению учений на юго-востоке страны. Зачем были организованы масштабные маневры вблизи российской границы, объяснил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.
«Управление маневрами осуществляется в Миккели (город в Финляндии — прим. URA.RU), всего в 140 км от границы с РФ, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превращаясь в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы», — написал политик в своем telegram-канале.
В руководстве финских сухопутных войск заявляли, что к учению привлечены 15 тысяч человек. Задействованы как призывники, так и резервисты. Поддержку союзникам оказывают боевые подразделения из НАТО.
Учения Сил обороны Финляндии проходят на фоне увеличения военной активности североатлантического альянса у границ России и Беларуссии. По данным Минобороны РФ, альянс активизировал разведывательную и учебно-боевую деятельность на восточном фланге, привлекая десятки тысяч военнослужащих. В частности, в октябре прошли многонациональные натовские учения Steadfast Noon с участием 71 самолета из 14 стран, включая истребители из Германии, Швеции и Финляндии, напоминает RT.
