В Совфеде объяснили, зачем финская армия проводит опасные маневры у российских границ

В учениях задействованы порядка 15 тысяч солдат Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Армия Финляндии приступила к проведению учений на юго-востоке страны. Зачем были организованы масштабные маневры вблизи российской границы, объяснил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«Управление маневрами осуществляется в Миккели (город в Финляндии — прим. URA.RU), всего в 140 км от границы с РФ, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования. Судя по всему, в Хельсинки рвутся показать свою полезность для НАТО, превращаясь в опорную для альянса страну на северо-востоке Европы», — написал политик в своем telegram-канале.

В руководстве финских сухопутных войск заявляли, что к учению привлечены 15 тысяч человек. Задействованы как призывники, так и резервисты. Поддержку союзникам оказывают боевые подразделения из НАТО.

