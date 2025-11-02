В Госдуме хотят запретить молодежи курить
Чем раньше Россия придет к запрету курения молодежи, тем лучше, заявил Огуль
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В России следует ввести запрет на курение молодежи. С такой инициативой выступил первый заместитель комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придем к этому. Чем раньше, тем лучше», — заявил Огуль. Его слова приводит издание «Подъем», прокомментировав подобный запрет на Мальдивах.
В октябре стало известно о стремительном росте популярности электронных сигарет. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свыше 100 миллионов человек во всём мире, из них около 15 миллионов — подростки. Об этом сообщала Общественная служба новостей.
