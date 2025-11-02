Хирург объяснила, кому показана операция по уменьшению желудка
Человек с уменьшенным желудком
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Операцию по уменьшению желудка могут провести только при наличии лишнего веса из-за приема пищи, а не гормонального сбоя. Об этом заявила пластический хирург Анастасия Борисенко.
«Причем здесь лишний вес должен быть четко связан с приемом пищи, а не с гормональным сбоем, когда, например, нужно корректировать работу надпочечников и щитовидной железы. Если связка с питание есть, индекс массы тела повышен, то показание на операцию будет», — заявила Борисенко. Ее слова приводит «Радио 1».
Помимо этого, после проведения операции также есть немалое число ограничений для пациента. Человеку придется питаться дозированной порцией еды, а также есть определенные продукты, заявила Борисенко.
Популярность бариатрических операций в Югре растет по мере того, как люди ищут способы справиться с ожирением, когда традиционные методы не работают. Операция по уменьшению желудка в Ханты-Мансийске стоит от 380 тысяч рублей, однако некоторые пациенты могут получить процедуру бесплатно по федеральной квоте при наличии индекса массы тела выше 40 и диагностированного сахарного диабета 2 типа. Ежегодно в России выдается примерно 2–2,5 тысячи квот на такие операции, при этом в ОКБ Ханты-Мансийска проводится около 100 вмешательств в год, из которых 70 выполняются платно.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.