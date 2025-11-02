Хирург объяснила, кому показана операция по уменьшению желудка

Человек с уменьшенным желудком Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Операцию по уменьшению желудка могут провести только при наличии лишнего веса из-за приема пищи, а не гормонального сбоя. Об этом заявила пластический хирург Анастасия Борисенко.

«Причем здесь лишний вес должен быть четко связан с приемом пищи, а не с гормональным сбоем, когда, например, нужно корректировать работу надпочечников и щитовидной железы. Если связка с питание есть, индекс массы тела повышен, то показание на операцию будет», — заявила Борисенко. Ее слова приводит «Радио 1».

Помимо этого, после проведения операции также есть немалое число ограничений для пациента. Человеку придется питаться дозированной порцией еды, а также есть определенные продукты, заявила Борисенко.

