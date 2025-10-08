Жители ХМАО все чаще решаются на операцию по уменьшению желудка

В Югре растет популярность бариатрических операций — хирургического способа лечения ожирения. Речь идет об удалении части желудка. Метод помогает справиться с лишним весом, когда другие способы уже не работают. URA.RU узнало, сколько стоит процедура и кто может сделать ее бесплатно по полису ОМС.
Стоимость операции
Цена бариатрической операции, например, в «Окружной клинической больнице» Ханты-Мансийска, где такие манипуляции проводят последние десять лет, начинается от 380 тысяч рублей. «Стоимость варьируется. Для пациентов, которые уже прошли комплексное обследование — как правило, это жители Югры, стоимость 380 тысяч рублей. Если же необходимо полное предоперационное обследование, цена будет выше 400 тысяч рублей. Делаем как гастрошунтирование или так продольную резекцию желудка», — пояснил агентству заведующий хирургическим отделением №2 ОКБ Валерий Матюшин. Сделать операцию в ряде случаев можно бесплатно по федеральной квоте.
Кому показана операция
Кандидатом на операцию становится человек с индексом массы тела (ИМТ) выше 40 кг/м?, либо с ИМТ от 35 кг/м? при наличии ожирения, осложненного диабетом 2 типа, гипертонией и другими патологиями. В случае, если ИМТ 30-35, это ожирение первой степени, вопрос об операции решается индивидуально. Перед операцией пациенты проходят комплексное обследование: консультации эндокринолога, диетолога, психолога и других специалистов.
Сделать операцию просто потому, что хочется похудеть, нельзя. Но при этом при избыточном весе можно поставить в желудок баллон, за счет чего объем желудка сократится. Но, это временная мера, которая может иметь свои последствия.
Как рассчитать ИМТ
Пример расчёта: при весе 70 кг и росте 1,75 м ИМТ = 70 ? (1,75 ? 1,75) ? 22,86. Для расчёта можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Интерпретация полученных значений:
- - 18,5–24,9 - нормальная масса тела;
- - 25,0–29,9 - избыточная масса тела;
- - 30,0–34,9 - ожирение первой степени;
- - 35,0–39,9 - ожирение второй степени;
- - 40 и более - ожирение третьей степени.
Кому полагается бесплатная операция
В России каждый год выдается примерно 2-2,5 тысячи квот по бариатрии. Окружной клинической больнице обычно достается 25-30 квот в год (но операции делают также в Нижневартовске Сургуте, Нефтеюганске). При этом, федеральная «модель» пациента, который может претендовать на бесплатную операцию, подразумевает ряд условий. «ОКБ в Ханты-Мансийске ежегодно получает около 25-30 таких квот. Ключевые условия для получения федеральной квоты: ИМТ выше 40 и диагностированный сахарный диабет 2 типа. Решение о направлении на операцию принимает врачебная комиссия с учетом возраста, сопутствующих заболеваний и отсутствия противопоказаний», — уточнил собеседник агентства.
По квоте делают только гастрошунтирование (операция, при которой изменятся и анатомия кишечника). При продольной резекции, которую делают только платно, еда проходит через желудочно-кишечный тракт обычным путем.
Результаты
В ХМАО только в ОКБ Ханты-Мансийска делают порядка 100 операций в год — 70 платных плюс по квоте. «В отличие от узкопрофильных центров, где бариатрия является основным направлением, в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска эти операции выполняются в многофункциональном хирургическом отделении. Поэтому количество таких операций невелико», — уточняет Матюшин.
В 70% случаев под нож хирурга ложатся женщины. Все пациенты худеют: за первый год теряют от 50 до 70% избыточного веса. В практике Валерия Матюшина были случаи, когда скидывали по 50 и даже 100 килограммов. Но результаты зависят от соблюдения рекомендаций по питанию и образу жизни после операции. Главная цель операции — не только похудение, но и улучшение здоровья, снижение рисков диабета, гипертонии и апноэ, когда человек может задыхаться во сне из-за жировых отложений в горле.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО, чтобы сэкономить на резекции желудка, едут в другие регионы. Часто отправляются в республику Дагестан, где цена операцции в разы дешевле, чем в Югре.
