Страны ОПЕК+ увеличили объем нефтедобычи до 137 тыс баррелей

02 ноября 2025 в 21:35
Страны ОПЕК+ повысят квоты на добычу нефти в декабре. Восемь государств — участников альянса решили повысить допустимый объем нефтедобычи в декабре текущего года на дополнительные 137 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Согласно новым параметрам, Россия получит возможность нарастить суточную добычу нефти до уровня 9,5 млн баррелей в декабре.
