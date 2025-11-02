Логотип РИА URA.RU
Страны ОПЕК+ увеличили объем нефтедобычи до 137 тыс баррелей

02 ноября 2025 в 21:35
Фото: © URA.RU

Страны ОПЕК+ повысят квоты на добычу нефти в декабре. Восемь государств — участников альянса решили повысить допустимый объем нефтедобычи в декабре текущего года на дополнительные 137 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Согласно новым параметрам, Россия получит возможность нарастить суточную добычу нефти до уровня 9,5 млн баррелей в декабре.

