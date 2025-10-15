15 октября 2025

В Челябинске пять популярных трамваев изменили маршруты движения

В Челябинске трамваи в Металлургическом районе изменили маршруты движения
Схема движения трамваев изменена на время
Схема движения трамваев изменена на время Фото:

В Челябинске трамваи №3, №9, №10, №14 и №19к временно изменили маршруты движения в Металлургическом районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. 

«До 13:00 16 октября закрыто движение трамваев №3, №9, №10, №14 и №19к от Доменной до ЦХП. Отключение тяговой подстанции для проведения работ на городских сетях», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Трамваи №9, №10 и №19к от Першино направят до Коксохима. Трамваи №3 и № 14 со стороны центра и северо-запада проследуют до Депо 2.

В Челябинске сразу на нескольких участках начинается ремонт трамвайных путей по ночам, сообщила ранее пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». Ремонт пройдет по улицам Черкасской, Кирова, а также проспекту Победы. 

