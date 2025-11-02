Перепады температуры создали опасность на дорогах Нижневартовска

Резкие перепады температуры привели к образованию наледи на дорогах и тротуарах Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщили в администрации города. Для обеспечения безопасности жителей дорожные службы проводят противогололедные мероприятия.

«Работники МБУ „Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска“ обрабатывают поверхности дорог и тротуаров песчано-соляной смесью», — сообщили в telegram-канале мэрии. Для проведения работ задействована спецтехника.

В администрации города порекомендовали жителям во время гололеда надевать удобную и нескользящую обувь. Водителям рекомендуется соблюдать внимательность по отношению к пешеходам и другим участникам дорожного движения. Власти также сообщили, что уборка снега и обработка наледи будут проводиться регулярно для поддержания безопасности и комфорта дворовых территорий.