В городе ХМАО без воды остался целый район

В Урае (ХМАО) в микрорайоне Аэропорта временно отключено водоснабжение. Об этом власти города предупредили жильцов в соцсети.

Под отключение попал дом №30 в микрорайоне, кафе «Виаль», лыжная база, автозаправка, здание компании «ПиП» и Аэропорта. Отключение связано с проведением земляных работ. Для удобства жителей будет установлена питьевая бочка у дома №30 мкр. Аэропорт.