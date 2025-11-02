Логотип РИА URA.RU
В городе ХМАО без воды остался целый район

02 ноября 2025 в 13:25
Возле 30 дома в микрорайоне Аэропорт установлена бочка с питьевой водой

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Урае (ХМАО) в микрорайоне Аэропорта временно отключено водоснабжение. Об этом власти города предупредили жильцов в соцсети.

«Уважаемые урайцы! В микрорайоне Аэропорт временно отключено водоснабжение», — сообщается в telegram-канале властей города.

Под отключение попал дом №30 в микрорайоне, кафе «Виаль», лыжная база, автозаправка, здание компании «ПиП» и Аэропорта. Отключение связано с проведением земляных работ. Для удобства жителей будет установлена питьевая бочка у дома №30 мкр. Аэропорт.

