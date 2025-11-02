Мэрия из ХМАО подготовила подарок для жителей ко Дню народного единства
Фестиваль прошел в поселении Белый Яр
Фото: Дмитрий Завьялов @ URA.RU
В Сургутском районе состоялся фестиваль межнационального согласия «Мы россияне», приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие прошло в культурно-досуговом центре поселка Белый Яр и собрало представителей десятков национальностей, проживающих на территории муниципалитета, передает корреспондент URA.RU.
«В названии фестиваля все сказано. У нас один дом, одна Родина — это Россия. В условиях внешней угрозы особенно важно сохранять мир, дружбу и согласие внутри нашего дома. С праздником вас», — обратился к участникам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Фестиваль стал не только праздничным событием, но и итогом работы национально-культурных объединений района за год. Представители диаспор показали творческие номера, а также поделились результатами проектов, направленных на укрепление межнационального взаимодействия и развитие культурных традиций.
Как рассказала начальник управления внутренней политики администрации района Елена Спиридонова, национальные объединения активно реализуют собственные инициативы при поддержке местной власти. «Они продумывают свои проекты и выходят на грантовую поддержку от администрации Сургутского района. Как правило, это культурные мероприятия — от фестивалей национальных кухонь до показов традиционных костюмов и свадебных обрядов. По итогам всей работы лучшие были отмечены в номинациях „Проект года“, „Лидер“, „Просветитель“, „Содействие“ и „Активист“», — отметила она.
Мероприятие завершилось награждением активистов и исполнением песни о России, которую участники исполнили вместе. Организаторы подчеркнули, что подобные фестивали способствуют укреплению дружбы между народами и помогают сохранить многонациональное единство Сургутского района.
