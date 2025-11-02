Работы по обновлению Центра зимних видов спорта в ХМАО близятся к завершению

Губернатор Кухарук сообщил о ходе обновления Центра зимних видов спорта им. А. В. Филиппенко Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийске завершается модернизация Центра зимних видов спорта имени Александра Филиппенко, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Работы по обновлению инфраструктуры спортивного объекта находятся на финальной стадии, а первый снег уже уложен на трассы.

«В этом году мы приняли решение по обновлению существующей инфраструктуры — это все то, что необходимо для проведения соревнований. Это и трасса, это и подъездные пути, это новый асфальт на прилегающие территории, это новые трибуны. Ремонт непосредственно тех помещений, которые используют судейские бригады», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.