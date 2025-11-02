Логотип РИА URA.RU
В ХМАО водитель легковушки погиб в ДТП. Видео

02 ноября 2025 в 09:51
Погибший водитель, предварительно, сам стал виновником ДТП

Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе «Югра» вечером 1 ноября столкнулись два автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, водитель Daewoo выехал на встречку, где и произошло ДТП, а после от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

«1 ноября около 21:27 на автодороге „Югра“, 58-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Ford Mercury. В результате ДТП водитель Nexia скончался в карете скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на 419-километре автодороги в Советском районе. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

