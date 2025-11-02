Губернатор ХМАО отреагировал на жалобы жителей из-за остановки строительства ЖК

«Пожалуйста, уделите время строящемуся дому в ЖК „Западный квартал“. Ситуация со сдачей дома № 5 (вторая очередь строительства) стала ребром. Застройщик отказывается выполнять взятые на себя обязательства. Участников долевого строительства понуждают принимать не готовые квартиры», — опубликовано в комментариях канала главы региона.

Возведением ЖК занимается застройщик «ДСК-1». Компанию возглавляет депутат городской думы Ханты-Мансийска Богдан Токмаджан, а учредителем юридического лица выступает депутат окружной думы Михаил Сердюк. Представитель застройщика сообщил, что на объекте уже прошло совещание совместно с Жилстройнадзором и мэрией. «Сегодня в 13:00 на объекте прошло рабочее совещание, где подробно рассмотрели текущее состояние подготовки к передаче квартир, обозначили риски и варианты решений. По результатам встречи: до конца следующей недели прозвоним всех дольщиков, кто ещё не был записан, для поиска индивидуального решения», — уточнили в ДСК.