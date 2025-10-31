Коты, Гоголь и капустные посиделки: как в ХМАО отметят Ночь искусств

Музей Природы и Человека превратится в кото-кафе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ХМАО готовится погрузиться в атмосферу всероссийской акции «Ночь искусств» — от кото-кафе и пантомим до советского кино и гоголевского мистицизма. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске музеи организуют программы на любой вкус: капустные вечерки, лекции о китайском фольклоре и мастер-классы для фронта. Подробнее — в афише URA.RU.

Ханты-Мансийск

3 ноября

Музей Природы и Человека, 18:00 — 23:00

Символом музея в этом году стал кот — хранитель тепла и культурного единства. Организаторы подготовили для взрослых и детей путешествие по живописи с изображением северных рек, модный перфоманс, пантомимические игры, настоящее «кото-кафе» и кошачью фотовыставку.

Государственный художественный музей, 19:00 — 23:00

Гостям предлагают принять участие в мастер-классах по созданию вещей для бойцов СВО, сыграть в настольные игры и посетить уникальные экспозиции. Например, посмотреть коллекцию винтажных виниловых пластинок. А солисты КТЦ «Югра-Классик» порадуют собравшихся музыкальными выступлениями.

Сургут

1 ноября

Сургутский краеведческий музей, 17:00 — 21:00

Акция будет задействована сразу на нескольких площадках: музейный центр, купеческая усадьба Клепикова, центр патриотического наследия. Так, в музейном центре пройдут интерактивные игры и экскурсии по историческим экспозициям, а в купеческой усадьбе сургутян ждут капустные посиделки.

Тем временем в другой локации, в центре патриотического наследия, вспомнят историю парадов Победы. После — зрителям предлагают посмотреть советский фильм «Тимур и его команда».

2 ноября

Парк «Россия — моя история. Югра», 17:00 — 21:00

На площадке мультимедийного исторического парка покажут моноспектакль по повести Николая Гоголя «Портрет». Также гостей ждет авторская экскурсия фотохудожника Павла Куна и открытие новой экспозиции «Голгофа Патриарха Тихона».

Нижневартовск

3 ноября

Нижневартовский краеведческий музей, 16:00 — 22:00

Вартовчанам расскажут о китайском фольклоре и каллиграфии, посетители также создадут цветочное панно и отправятся в «поход» по следам медведей. Кроме того, весь вечер будет работать экскурсии по выставке «Опаленные войной».

Центр национальных культур, 19:00