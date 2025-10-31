Коты, Гоголь и капустные посиделки: как в ХМАО отметят Ночь искусств
Музей Природы и Человека превратится в кото-кафе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ХМАО готовится погрузиться в атмосферу всероссийской акции «Ночь искусств» — от кото-кафе и пантомим до советского кино и гоголевского мистицизма. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске музеи организуют программы на любой вкус: капустные вечерки, лекции о китайском фольклоре и мастер-классы для фронта. Подробнее — в афише URA.RU.
Ханты-Мансийск
3 ноября
Музей Природы и Человека, 18:00 — 23:00
Символом музея в этом году стал кот — хранитель тепла и культурного единства. Организаторы подготовили для взрослых и детей путешествие по живописи с изображением северных рек, модный перфоманс, пантомимические игры, настоящее «кото-кафе» и кошачью фотовыставку.
Государственный художественный музей, 19:00 — 23:00
Гостям предлагают принять участие в мастер-классах по созданию вещей для бойцов СВО, сыграть в настольные игры и посетить уникальные экспозиции. Например, посмотреть коллекцию винтажных виниловых пластинок. А солисты КТЦ «Югра-Классик» порадуют собравшихся музыкальными выступлениями.
Сургут
1 ноября
Сургутский краеведческий музей, 17:00 — 21:00
Акция будет задействована сразу на нескольких площадках: музейный центр, купеческая усадьба Клепикова, центр патриотического наследия. Так, в музейном центре пройдут интерактивные игры и экскурсии по историческим экспозициям, а в купеческой усадьбе сургутян ждут капустные посиделки.
Тем временем в другой локации, в центре патриотического наследия, вспомнят историю парадов Победы. После — зрителям предлагают посмотреть советский фильм «Тимур и его команда».
2 ноября
Парк «Россия — моя история. Югра», 17:00 — 21:00
На площадке мультимедийного исторического парка покажут моноспектакль по повести Николая Гоголя «Портрет». Также гостей ждет авторская экскурсия фотохудожника Павла Куна и открытие новой экспозиции «Голгофа Патриарха Тихона».
Нижневартовск
3 ноября
Нижневартовский краеведческий музей, 16:00 — 22:00
Вартовчанам расскажут о китайском фольклоре и каллиграфии, посетители также создадут цветочное панно и отправятся в «поход» по следам медведей. Кроме того, весь вечер будет работать экскурсии по выставке «Опаленные войной».
Центр национальных культур, 19:00
Мероприятие пройдет в формате народной вечерки с участием представителей разных национальностей. В программе: викторина о традициях, объединяющих народы России, мастер-класс по изготовлению национальных кукол, песни, танцы, семейные игры.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!