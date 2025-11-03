В ХМАО расширили меры поддержки участников СВО и их семей

Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные социальные гарантии, включая упрощенный доступ к земельным участкам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ХМАО расширили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные социальные гарантии, включая финансовую поддержку и упрощенный доступ к земельным участкам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

«Единовременная выплата при заключении контракта в зоне СВО в размере 2 650 000 рублей продлена до 31 декабря 2025 года. Всем военнослужащим, получившим тяжелые ранения при отражении вооруженного вторжения на государственной границе, теперь предусмотрена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Югра Z Официально».