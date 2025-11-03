Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ХМАО расширили меры поддержки участников СВО и их семей

03 ноября 2025 в 06:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные социальные гарантии, включая упрощенный доступ к земельным участкам

Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные социальные гарантии, включая упрощенный доступ к земельным участкам

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ХМАО расширили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные социальные гарантии, включая финансовую поддержку и упрощенный доступ к земельным участкам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

«Единовременная выплата при заключении контракта в зоне СВО в размере 2 650 000 рублей продлена до 31 декабря 2025 года. Всем военнослужащим, получившим тяжелые ранения при отражении вооруженного вторжения на государственной границе, теперь предусмотрена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Югра Z Официально».

Также участники СВО и члены их семей смогут получить земельные участки для строительства жилья вне очереди. Перечень источников для подтверждения льготного статуса был расширен: сведения теперь можно запросить в военкоматах, Министерстве обороны, Фонде «Защитники Отечества», Росгвардии или предоставить самостоятельно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал