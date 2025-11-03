Цены на топливо в ЯНАО: как изменилась стоимость бензина и дизеля с начала года

За год бензин подорожал в ЯНАО почти на 20% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Средняя стоимость литра бензина АИ-95 в ЯНАО составляет 74,33 рубля, что существенно отражается на бюджетах автомобилистов округа. За последний месяц цены на бензин марки АИ-95 выросли на 7,6%, что является значительным скачком для месячного периода. Еще более впечатляющей выглядит динамика с начала года — топливо подорожало на 18,5%, что в абсолютном выражении составляет 11,58 рублей за литр.

Разброс цен на топливо по муниципалитетам ЯНАО

Ситуация с ценообразованием на топливо на Ямале характеризуется значительной дифференциацией между различными муниципальными образованиями. Максимальная стоимость литра бензина АИ-95 зафиксирована в Шурышкарском районе и достигает 98,65 рублей за литр.

Наиболее доступные цены на бензин АИ-95 отмечены в городском округе Муравленко, где литр топлива можно приобрести за 61,76 рублей. Таким образом, разница между максимальной и минимальной ценой в регионе составляет почти 37 рублей, или около 60%, что свидетельствует о существенной неравномерности ценовой политики.

Динамика цен на бензин АИ-92 на Ямале

Бензин марки АИ-92, традиционно более доступный для потребителей, также демонстрирует тенденцию к удорожанию. Средняя цена за литр этого вида топлива в ЯНАО составляет 69,19 рублей, что несколько ниже стоимости АИ-95.

За последний месяц бензин АИ-92 подорожал на 4,9%, что несколько меньше темпов роста цен на АИ-95. Однако с начала 2025 года стоимость этой марки топлива увеличилась на 18,1%, или на 10,62 рубля в абсолютном выражении, что практически соответствует динамике более высокооктанового бензина.

Максимальная стоимость бензина АИ-92 зафиксирована в Красноселькупском районе и составляет 78,50 рублей за литр. Это отдаленная территория округа, где логистические издержки традиционно выше.

Минимальная цена на АИ-92, как и в случае с АИ-95, отмечена в городском округе Муравленко — 60,38 рублей за литр. Разница между максимальной и минимальной ценой составляет 18,12 рублей, что также свидетельствует о значительной вариативности стоимости топлива в зависимости от территории.

Ситуация с дизельным топливом в ЯНАО

Дизельное топливо в ЯНАО демонстрирует иную динамику ценообразования по сравнению с бензином. Средняя стоимость литра солярки в регионе составляет 79,91 рублей, что выше цен на оба вида бензина.

За последний месяц дизельное топливо подорожало на 4,0%, что меньше темпов роста цен на бензин. Особенно примечательна годовая динамика — с начала 2025 года дизтопливо подорожало всего на 1,1%, что разительно отличается от почти 20-процентного роста цен на бензин.

Максимальная цена на дизельное топливо зафиксирована в Тазовском районе ЯНАО и составляет 83,60 рублей за литр. Этот показатель отражает специфику северных территорий округа, где доставка топлива связана с дополнительными логистическими сложностями.