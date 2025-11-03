На Ямале автомобилист сбил пешехода

Пешеход находился на дороге без цели ее перехода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах Ямала за прошедшие сутки зарегистрировано 15 ДТП. В числе происшествий — наезд на пешехода в селе Красноселькуп, сообщили в госавтоинспекции региона.

«Около 00 часов 30 минут 2 ноября, в районе д. 17, ул. 40 лет Победы, село Красноселькуп, водитель управляя автомобилем „Ваз“, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.