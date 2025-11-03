Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

На Ямале автомобилист сбил пешехода

03 ноября 2025 в 07:20
Пешеход находился на дороге без цели ее перехода

Пешеход находился на дороге без цели ее перехода

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дорогах Ямала за прошедшие сутки зарегистрировано 15 ДТП. В числе происшествий — наезд на пешехода в селе Красноселькуп, сообщили в госавтоинспекции региона.

«Около 00 часов 30 минут 2 ноября, в районе д. 17, ул. 40 лет Победы, село Красноселькуп, водитель управляя автомобилем „Ваз“, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным госавтоинспекции ЯНАО, с начала года на ямальских дорогах произошло 3627 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 человек. Ранее на трассе Сургут — Салехард были введены ограничения на обгон после июньской аварии 2025 года, унесшей жизни пяти человек.

