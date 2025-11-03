Встреча Путина и Артюхова, назначения глав районов, закрытие переправы: семь главных событий недели в ЯНАО

Президент РФ Путин провел встречу в Кремле с губернатором Ямала Артюховым 28 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с президентом Владимиром Путиным 28 октября отчитался о социально‑экономическом развитии региона. В ЯНАО состоялись назначения новых глав двух районов: Марина Трескова стала главой укрупненного Приуральского района, а Артем Чуланов — главой Ямальского района. Переправа Салехард — Лабытнанги закрылась в ночь с 1 на 2 ноября, открытие ледовой переправы состоится не ранее 1 декабря. Об этих и других важных событиях региона за неделю с 27 октября по 2 ноября — в материале URA.RU.

Два назначения в ЯНАО: кто возглавил Ямальский и Приуральский районы

В ЯНАО прошла инаугурация нового главы укрупненного Приуральского района — Марины Тресковой, ранее занимавшей пост мэра Лабытнанги; экс‑глава района Иван Сакал, ныне депутат заксобрания ЯНАО, произнес в ее адрес напутственные слова. Трескова поблагодарила жителей за доверие, подчеркнула приоритетность их интересов в программе развития Большого Приуралья и призвала к единству и совместной работе для реализации намеченных планов.

А главой Ямальского района единогласно избран Артем Чуланов по решению депутатов районной думы. В своей речи он обозначил приоритеты работы — сохранение традиционных отраслей (оленеводство и рыболовство), сотрудничество с предприятиями ТЭК, повышение качества жизни и создание «территории детства», а также отметил вклад предыдущего главы Андрея Кугаевского. Среди конкурентов Чуланова на выборах были временно неработающие А. И. Дьячков и А. В. Карпов, а также и. о. начальника райуправления по делам КМНС Олег Вануйто.

Губернатор Ямала выступил перед Путиным с докладом: итоги встречи

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 28 октября встретился с президентом России Владимиром Путиным — он представил доклад о социально‑экономическом развитии округа. Артюхов сообщил о значительном снижении детской смертности на Ямале — с 2010 года показатель уменьшился в 5,4 раза. Президент высоко оценил достигнутый результат, назвав его «очень хорошим показателем», а глава Ямала подчеркнул, что ранее эта проблема была для региона «дамокловым мечом», однако благодаря концентрации усилий медицинских специалистов удалось добиться существенного прогресса.

В ходе встречи с Путиным губернатор рассказал, что новый терминал аэропорта в Салехарде планируется открыть в 2028 году, а также отметил прогресс в развитии регионального авиасообщения. Сейчас поддерживается 37 прямых рейсов между городами без транзита через Москву, что существенно улучшает транспортную доступность Ямала.

В ходе встречи Путин обратил внимание Артюхова на проблему качества воды в регионе, подчеркнув ее важность для здоровья населения. Губернатор признал наличие сложностей, отметив, что они касаются преимущественно малых поселков, тогда как в крупных городах вопрос почти решен. Кроме того, Артюхов сообщил о планах ликвидировать вторую смену в школах ЯНАО за счет восстановления и строительства новых учебных заведений, а также поблагодарил президента за поддержку региональных проектов, высокую оценку демографической политики и присвоение федерального статуса юбилею Нового Уренгоя.

Суд снизил срок экс‑главе «Ямалгосснаба», которого осудили за коррупцию

Суд снизил срок лишения свободы экс‑директору «Ямалгосснаба» Константину Михайлицкому с 12 до 8 лет после рассмотрения его апелляции 30 октября. Решение пока не опубликовано, но уже вступило в законную силу. Михайлицкий, возглавлявший в 2013–2017 годах фонд развития Нового Уренгоя и «Ямалгосснаб» (сначала как генеральный, затем как исполнительный директор), был осужден за коррупционные схемы — в частности, за хищение 26 миллионов рублей через договоры поставок с аффилированными предприятиями и начисление зарплаты фиктивным сотрудникам; помимо тюремного срока, ему был назначен штраф в три миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Дефицит бюджета Ямала в 50 миллиардов не воспринимается властями как тревожный сигнал

Департамент финансов Ямала представил проект бюджета на 2026 год и два последующих года с прогнозируемым дефицитом в 50 млрд рублей. При этом власти гарантируют выполнение всех социальных обязательств и сохранение темпов развития региона: расходы на образование, здравоохранение, культуру и соцзащиту останутся на прежнем уровне, а муниципальные бюджеты сформированы без дефицита.

Основные статьи расходов — завершение строительства социальных объектов (больниц, школ, детских садов, жилья для переселения из аварийного фонда) и реализация инвестиционных проектов для развития инфраструктуры и промышленности. Несмотря на консервативный прогноз и учет пессимистичного сценария налоговых поступлений, финансовое положение округа остается устойчивым: за последние пять лет доходы региона выросли почти вдвое (с 201 до 400 млрд рублей), что позволяет считать прогнозируемый дефицит управляемым.

Завхоз школы в Губкинском осуждена за взятки при заключении контрактов

В Губкинском суд признал виновной в получении взятки завхоза школы Светлану Шлихтову: по версии следствия, в 2015–2022 годах она способствовала заключению 86 контрактов с подконтрольным поставщиком на сумму свыше 17 млн рублей и получила взятку деньгами и имуществом. Ей назначили штраф в 500 тысяч рублей и конфисковали два фотоаппарата, два телефона и денежные средства.

В ЯНАО прошел ряд судебных процессов по делам о взятках в сфере школьных и дошкольных закупок: завхозы и заместители руководителей образовательных учреждений в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском признаны виновными и приговорены к штрафам (от 100 тыс. до 2 млн рублей), а в некоторых случаях — к лишению права заниматься закупочной деятельностью. При этом фигурировавший во многих эпизодах бизнесмен из Екатеринбурга Константин Шершнев неоднократно освобождался от ответственности в связи с деятельным раскаянием, несмотря на попытки прокуратуры добиться его осуждения.

На Ямале прекратила работу главная паромная переправа через Обь

Переправа Салехард — Лабытнанги закрылась в ночь с 1 на 2 ноября. После этого запустят вертолетные рейсы, а с образованием прочного льда на Оби начнут ходить суда на воздушной подушке. Ледовая переправа откроется не ранее 1 декабря, когда толщина льда превысит 34 см; до этого грузы будут храниться на терминале. При этом в феврале 2025 года обсуждалась модернизация переправы — в частности, возведение новой береговой инфраструктуры и замена паромов.

