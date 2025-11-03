На Ямал придут морозы до -25 градусов

Самым холодным днем в Салехарде станет понедельник, в Новом Уренгое и Ноябрьске похолодает в конце недели Фото: Илья Московец © URA.RU

В период с 3 по 9 ноября на территории Ямала прогнозируется значительное понижение температуры. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки -25 градусов. В среду в регионе прогнозируются метель и ветер с порывами до 14 м/с. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В понедельник 3 ноября на территории округа переменная облачность, без осадков. Ночью в среднем от -15 до -25 градусов. Днем -9, -14. В отдельных районах изморозь, ветер местами порывами до 11 м/с», — говорится на сайте ведомства. Во вторник и среду ночью температура воздуха будет опускаться от -14 до -21 градусов, днем в среднем температура воздуха составит -8, -14. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

Какая погода будет в Салехарде: 3 — 9 ноября

Погода в Салехарде будет преимущественно облачная, ожидается снег. Самым холодным днем недели станет понедельник — ночью температура опустится до -25 градусов. Днем в среднем будет от -5 до -15.

Понедельник, 3 ноября. Ночь -25, день -15. Малооблачно, туман, ветер 2-4 м/с.

Вторник, 4 ноября. Ночь -17, день -10. Облачно, снег, ветер 3-5 м/с.

Среда, 5 ноября. Ночь -9, день -6. Облачно, снег, ветер 3-6 м/с.

Четверг, 6 ноября. Ночь -13, день -5. Пасмурно, снег, ветер 3-5 м/с.

Пятница, 7 ноября. Ночь -13, день -12. Пасмурно, снег, ветер 2-4 м/с.

Суббота, 8 ноября. Ночь -18, день -13. Малооблачно, ветер 2-4 м/с.

Воскресенье, 9 ноября. Ночь -18, день -15. Малооблачно, ветер 3-7 м/с.

Погода на неделю в Новом Уренгое

В Новом Уренгое всю неделю будет облачно. Похолодание ожидается в конце недели — в субботу и в воскресенье температура воздуха ночью опустится до -24 градусов. Днем в среднем будет от -5 до -18.

Понедельник, 3 ноября. Ночь -16, день -5. Облачно, туман, снег, ветер 4-6 м/с.

Вторник, 4 ноября. Ночь -16, день -13. Облачно, туман, ветер 4-6 м/с.

Среда, 5 ноября. Ночь -15, день -5. Облачно, снег, ветер 8-12 м/с.

Четверг, 6 ноября. Ночь -12, день -7. Пасмурно, снег, ветер 4-9 м/с.

Пятница, 7 ноября. Ночь -16, день -12. Пасмурно, снег, ветер 3-4 м/с.

Суббота, 8 ноября. Ночь -24, день -18. Малооблачно, ветер 3-4 м/с.

Воскресенье, 9 ноября. Ночь -22, день -17. Малооблачно, снег, ветер 4-7 м/с.

Какая погода будет в Ноябрьске с 3 по 9 ноября

В Ноябрьске в конце недели также ожидается похолодание — в субботу и в воскресенье ночью температура воздуха опустится до -24 градусов. Днем в среднем будет от -4 до -18.