В Курской области нашли тело Героя России, пролежавшее с августа в завалах

В освобожденной российскими военными Малой Локне в Курской области нашли тело Героя России — бойца Сергея Чебнева с позывным Отмель. Он погиб в боях с ВСУ в августе 2024 года, когда только началось украинское вторжение в регион. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах.
«Сегодня обнаружили и забрали (тело Сергея Чебнева — прим. URA.RU) из-под завалов здания в районе женской колонии [в Малой Локне]», — передает ТАСС, ссылаясь на заявления силовиков. Информацию о найденном теле также подтвердила и вдова погибшего солдата — Ольга Чебнева.
В августе 2024 года подполковник Сергей Чебнев возглавил оборонительные операции в Малой Локне, активно сопротивляясь наступлениям украинских военных подразделений. За проявленную отвагу и руководство в боевых условиях, подполковник был посмертно награжден званием Героя России. В знак признания его заслуг, супруге солдата была вручена медаль «Золотая Звезда» президентом РФ Владимиром Путиным.
Чебнев с позывным Отмель был одним из первых, кто примчался для отражения атак украинских войск в Курской области. В ходе боев российские солдаты преобразовали женскую колонию в Малой Локне в нечто напоминающее Брестскую крепость, которая стала символом непреклонной защиты и мужества. Сама Малая Локня недавно была возвращена под российский контроль.
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