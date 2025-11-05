Губернатор Тюменской области открыл новую школу в деревне Большой Краснояр
Школа полностью подготовлена для современного учебного процесса
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа Тюменской области Александр Моор открыл новую школу. Учебное заведение, рассчитанное на 60 учеников, построено по программе замены деревянных школ. Об этом сообщает глава региона в своем telegram-канале.
«Поздравил с новосельем учеников и педагогов деревни Большой Краснояр Ярковского муниципального округа. Школа рассчитана на 60 учеников», — отметил губернатор в посте.
Здание школы полностью укомплектовано для современного учебного процесса. В нем расположены просторные классы, спортивный зал, столовая и медицинский блок.
Новая школа стала частью масштабной программы по замене старых деревянных школ в регионе. За последние десять лет подобные проекты были построены более чем в двадцати населенных пунктах Тюменской области.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!