Губернатор Тюменской области открыл новую школу в деревне Большой Краснояр

Школа полностью подготовлена для современного учебного процесса Фото: Роман Наумов © URA.RU

В деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа Тюменской области Александр Моор открыл новую школу. Учебное заведение, рассчитанное на 60 учеников, построено по программе замены деревянных школ. Об этом сообщает глава региона в своем telegram-канале.

«Поздравил с новосельем учеников и педагогов деревни Большой Краснояр Ярковского муниципального округа. Школа рассчитана на 60 учеников», — отметил губернатор в посте.

Здание школы полностью укомплектовано для современного учебного процесса. В нем расположены просторные классы, спортивный зал, столовая и медицинский блок.

