Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

Губернатор Тюменской области открыл новую школу в деревне Большой Краснояр

06 ноября 2025 в 02:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Школа полностью подготовлена для современного учебного процесса

Школа полностью подготовлена для современного учебного процесса

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа Тюменской области Александр Моор открыл новую школу. Учебное заведение, рассчитанное на 60 учеников, построено по программе замены деревянных школ. Об этом сообщает глава региона в своем telegram-канале.

«Поздравил с новосельем учеников и педагогов деревни Большой Краснояр Ярковского муниципального округа. Школа рассчитана на 60 учеников», — отметил губернатор в посте.

Здание школы полностью укомплектовано для современного учебного процесса. В нем расположены просторные классы, спортивный зал, столовая и медицинский блок.

Продолжение после рекламы

Новая школа стала частью масштабной программы по замене старых деревянных школ в регионе. За последние десять лет подобные проекты были построены более чем в двадцати населенных пунктах Тюменской области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал