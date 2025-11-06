Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

Спрос на студии в новостройках Тюмени вырос в 2,1 раза за год

06 ноября 2025 в 07:30
Средняя цена квадратного метра в новостройках Тюмени - 149 тысяч рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вошла в топ-10 по росту спроса на малогабаритное жилье на первичном рынке. Интерес к студиям в новостройках вырос в 2,1 раза за год. Об этом рассказывают аналитики «Авито Недвижимость».

«Предложение по сравнению с III кварталом 2024-го на платформе увеличилось в 34 из 42 городов исследования. В Тюмени за тот же период предложение выросло на 71%... За аналогичный период активность жителей увеличилась в сегменте студий (в 2,1 раза)», — сообщают в исследовании.

Общее предложение новостроек в Тюмени за год наибольший рост зафиксирован в сегменте студий — в 2,2 раза, и однокомнатных квартир — на 97%. Средняя цена квадратного метра в новостройках Тюмени составила 149 тысяч рублей. По этому показателю город находится в середине рейтинга, уступая в доступности Смоленску (100 тысяч рублей) и Липецк (102 тысяч рублей), но опережая Москву (460 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (250 тысяч рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что Выдача рыночной ипотеки в Тюменской области выросла с начала года в 2,5 раза. По мнению экспертов рынка недвижимости, оттепель на рынке обусловлена не столько уже состоявшимся снижением ключевой ставки ЦБ РФ, сколько ожиданием ее дальнейшего уменьшения.

