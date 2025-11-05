Губернатор Моор срочно обратился к тюменцам

В ближайшие дни погода не станет лучше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к местным жителям после нескольких серьезных ДТП, произошедших 5 ноября. Он призвал соблюдать скоростной режим на дорогах и не рисковать на обгонах, отметив, что снегопад и ветер сохранятся в ближайшие дни.

«Прошу, будьте предельно внимательными за рулем. Соблюдайте скоростной режим, не рискуйте на обгонах. Берегите себя, своих близких, детей. Никакая спешка не стоит человеческой жизни», — написал Моор в своем telegram-канале.