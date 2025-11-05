Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Губернатор Моор срочно обратился к тюменцам

Губернатор Моор призвал тюменцев быть внимательнее на дорогах
05 ноября 2025 в 18:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ближайшие дни погода не станет лучше

В ближайшие дни погода не станет лучше

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к местным жителям после нескольких серьезных ДТП, произошедших 5 ноября. Он призвал соблюдать скоростной режим на дорогах и не рисковать на обгонах, отметив, что снегопад и ветер сохранятся в ближайшие дни.

«Прошу, будьте предельно внимательными за рулем. Соблюдайте скоростной режим, не рискуйте на обгонах. Берегите себя, своих близких, детей. Никакая спешка не стоит человеческой жизни», — написал Моор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на фоне снегопада и заморозков усложнилась обстановка на региональных дорогах. На улице Друджбы произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок, а в районе остановки «30 лет Победы» столкнулись два автобуса. Вечером образовались десятибалльные пробки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал