Губернатор Моор срочно обратился к тюменцам
В ближайшие дни погода не станет лучше
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к местным жителям после нескольких серьезных ДТП, произошедших 5 ноября. Он призвал соблюдать скоростной режим на дорогах и не рисковать на обгонах, отметив, что снегопад и ветер сохранятся в ближайшие дни.
«Прошу, будьте предельно внимательными за рулем. Соблюдайте скоростной режим, не рискуйте на обгонах. Берегите себя, своих близких, детей. Никакая спешка не стоит человеческой жизни», — написал Моор в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на фоне снегопада и заморозков усложнилась обстановка на региональных дорогах. На улице Друджбы произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок, а в районе остановки «30 лет Победы» столкнулись два автобуса. Вечером образовались десятибалльные пробки.
