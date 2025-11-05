На Тюмень надвигаются морозы до -14 градусов

Самым снежным днем станет 18 ноября — за сутки выпадет 14 мм осадков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени ночью 13 ноября похолодает до -14 градусов. Это указано в прогнозе погоды на сайте метеосервиса Gismeteo. С 14 по 16 ноября порывы ветра достигнут 14 м/с.

«Днем 12 ноября в областной столице температура воздуха опустится до -4 градусов, ночью до -12. Ночью 13 ноября похолодает до -14. Порывы ветра достигнут 9 м/с „, — указано в прогнозе.