Стоимость выборов в Тюменскую областную думу приблизилась к миллиарду

Выборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Проведение выборов в тюменский парламент будет стоить свыше 900 миллионов рублей. Это следует из проекта закона о бюджете тюменской области на ближайшие три года. Предыдущие выборы облдуму проходили в 2021 году — на них в бюджете закладывали чуть более 681 миллиона рублей.

«Проведение выборов в Тюменскую областную думу. 917 652 тыс. руб.» — указано в проекте закона об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.