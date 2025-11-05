Стоимость выборов в Тюменскую областную думу приблизилась к миллиарду
Выборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Проведение выборов в тюменский парламент будет стоить свыше 900 миллионов рублей. Это следует из проекта закона о бюджете тюменской области на ближайшие три года. Предыдущие выборы облдуму проходили в 2021 году — на них в бюджете закладывали чуть более 681 миллиона рублей.
«Проведение выборов в Тюменскую областную думу. 917 652 тыс. руб.» — указано в проекте закона об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Выборы состоятся в сентябре 2026 года. Кроме тюменцев в облдуму входят представители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов. Ранее URA.RU сообщало, что в бюджете области на 2026 год планируют увеличить расходы на депутатов.
