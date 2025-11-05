Логотип РИА URA.RU
Тюменцы бросились «переобувать» колеса: шиномонтажки забиты до отказа

05 ноября 2025 в 19:02
Очередь на шиномонтаж расписана на несколько дней вперед

Очередь на шиномонтаж расписана на несколько дней вперед

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В шиномонтажных мастерских Тюмени начался ажиотаж после первого снегопада. Некоторые из центров смогут принять клиентов только к концу ноября. Информация об этом указана на сайтах СТО.

«Шиномонтаж в Тюмени. С 5 по 30 ноября свободных мест для записи — нет», — такая информация размещена на сайте центра «Колеса даром».

Только с 10 ноября доступно свободное время в мастерской «Колесо.ру». В СТО Maxauto заменить зимнюю резину можно на следующей неделе, а в центре «М-сервис» — 7 ноября.

В Тюмени первый обильный снегопад вызвал коллапс на дорогах. В городе возникли пробки и произошла смертельная авария.

Очередь на шиномонтаж почти на месяц вперед

Фото: Колеса даром

