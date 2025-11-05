Тюменцы бросились «переобувать» колеса: шиномонтажки забиты до отказа
Очередь на шиномонтаж расписана на несколько дней вперед
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В шиномонтажных мастерских Тюмени начался ажиотаж после первого снегопада. Некоторые из центров смогут принять клиентов только к концу ноября. Информация об этом указана на сайтах СТО.
«Шиномонтаж в Тюмени. С 5 по 30 ноября свободных мест для записи — нет», — такая информация размещена на сайте центра «Колеса даром».
Только с 10 ноября доступно свободное время в мастерской «Колесо.ру». В СТО Maxauto заменить зимнюю резину можно на следующей неделе, а в центре «М-сервис» — 7 ноября.
В Тюмени первый обильный снегопад вызвал коллапс на дорогах. В городе возникли пробки и произошла смертельная авария.
Очередь на шиномонтаж почти на месяц вперед
Фото: Колеса даром
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!