Общество

Тюменские дружинники расширяют локации своего присутствия

«Русская община» появилась в Юргинском районе Тюменской области
05 ноября 2025 в 19:09
У ДНД «РУсская община» появилось отделение в Юргинском районе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Региональное отделение «Русской общины» в Тюмени расширяет свои границы. Дружинники появились в Юргинском районе Тюменской области. Об этом они написали в своих социальных сетях.

«Русская Община растет! В селе Юргинском Тюменской области открыто отделение Русской Общины», — отмечено в сообщении.

Новым координатором регионального отделения «Русской общины» в этом районе был назначен Александр Леткин. Молодой человек ветеран ветеран СВО, который вернулся с фронта.

Как URA.RU рассказал координатор «Русской общины» в Тюменской области Александр Жулев, на данный момент в региональном подразделении уже числится порядка 60 человек. К Александру лично обращались местные жители с просьбой организовать работу «Русской общины» в этом муниципалитете.

Теперь тюменские дружинники представлены в девяти муниципалитетах Тюменской области. Среди них Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск, Нижняя Тавда, Омутинка, Талица и Юргинский район.

Ранее «Русская община» в Тюмени сосредоточилась на сборе и доставке гуманитарной помощи бойцам СВО. Они помогают тюменским бойцам медикаментами, специальным оборудованием и вещами первой необходимости. Организация также расширила спектр своей работы, включив поиск пропавших людей и взаимодействие с силовыми структурами в различных муниципалитетах региона.

