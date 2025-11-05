Тюмень замело: как город пережил первый сильный снегопад. Фоторепортаж
В ближайшие дни снегопад продолжится
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Ноябрь для Тюмени начался с сильного снегопада. На дороги вышли рабочие и спецтехника, чтобы избавиться от последствий непогоды, а вечером на фоне метели тюменцы встали в десятибалльные пробки. И в ближайшие дни осадки продолжаются, предупреждают синоптики. Как горожане пережили снегопад — в фоторепортаже URA.RU.
Метель обрушилась днем сегодня, 5 ноября. И хотя это не первый снег, но в текущем сезоне это точно первое «испытание» непогодой.
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
