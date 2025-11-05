Логотип РИА URA.RU
Общество

Тюмень замело: как город пережил первый сильный снегопад. Фоторепортаж

В Тюмени за сутки выпало около трех мм осадков
05 ноября 2025 в 19:51
В ближайшие дни снегопад продолжится

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Ноябрь для Тюмени начался с сильного снегопада. На дороги вышли рабочие и спецтехника, чтобы избавиться от последствий непогоды, а вечером на фоне метели тюменцы встали в десятибалльные пробки. И в ближайшие дни осадки продолжаются, предупреждают синоптики. Как горожане пережили снегопад — в фоторепортаже URA.RU.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/9

Метель обрушилась днем сегодня, 5 ноября. И хотя это не первый снег, но в текущем сезоне это точно первое «испытание» непогодой.

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

