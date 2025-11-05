Ноябрь для Тюмени начался с сильного снегопада. На дороги вышли рабочие и спецтехника, чтобы избавиться от последствий непогоды, а вечером на фоне метели тюменцы встали в десятибалльные пробки. И в ближайшие дни осадки продолжаются, предупреждают синоптики. Как горожане пережили снегопад — в фоторепортаже URA.RU.