В Тюмени для участников СВО открыли специальную штаб-квартиру
До конца года организация планирует открыть представительства во всех муниципалитетах региона
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени начал работу штаб организации ветеранов спецоперации «Держава». Площадка станет местом встреч участников СВО, где они смогут собираться и общаться с товарищами. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
«Теперь у наших бойцов есть место, где можно собраться, обсудить дела, пообщаться с единомышленниками. Настоящий дом, в котором тепло и по-особенному спокойно. „Держава“ объединяет тех, кто знает цену службе и взаимовыручке. Под руководством Олега Ямпольского организация уже сегодня берется за серьезные дела», — написал Моор.
Организация занимается помощью участникам СВО и их семьям, патриотическим воспитанием молодежи и развитием социальных инициатив. В регионе уже создано 15 отделений «Державы». До конца года организация планирует открыть представительства во всех муниципалитетах Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области для ветеранов спецоперации запустили дополнительную программу переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение организовано для участников проекта «Боевой кадровый резерв», которые прошли отбор, но не попали в очный курс.
