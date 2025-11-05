В Тюмени для участников СВО открыли специальную штаб-квартиру

До конца года организация планирует открыть представительства во всех муниципалитетах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени начал работу штаб организации ветеранов спецоперации «Держава». Площадка станет местом встреч участников СВО, где они смогут собираться и общаться с товарищами. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«Теперь у наших бойцов есть место, где можно собраться, обсудить дела, пообщаться с единомышленниками. Настоящий дом, в котором тепло и по-особенному спокойно. „Держава“ объединяет тех, кто знает цену службе и взаимовыручке. Под руководством Олега Ямпольского организация уже сегодня берется за серьезные дела», — написал Моор.

Организация занимается помощью участникам СВО и их семьям, патриотическим воспитанием молодежи и развитием социальных инициатив. В регионе уже создано 15 отделений «Державы». До конца года организация планирует открыть представительства во всех муниципалитетах Тюменской области.

