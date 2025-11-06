Инцидент произошел 5 ноября на улице Мельникайте Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проверку после столкновения двух пассажирских автобусов на остановке «30 лет Победы». Инцидент произошел 5 ноября 2025 года на улице Мельникайте. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами... По информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадал один пассажир автобуса», — пишут в посте.

Видео: telegram-канал прокуратуры Тюменской области