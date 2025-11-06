Логотип РИА URA.RU
Столкновение автобусов на остановке в Тюмени взято под проверку прокуратуры. Видео

Прокуратура проверяет ДТП с двумя автобусами в Тюмени на остановке
06 ноября 2025 в 05:49
Инцидент произошел 5 ноября на улице Мельникайте

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проверку после столкновения двух пассажирских автобусов на остановке «30 лет Победы». Инцидент произошел 5 ноября 2025 года на улице Мельникайте. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами... По информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадал один пассажир автобуса», — пишут в посте.

Видео: telegram-канал прокуратуры Тюменской области

В ДТП попали автобусы 17-го и 5-го маршрутов. Ранее об этом случае в соцсетях и пабликах местные жители поделились информацией об аварии возле торгового комплекса «Арсиб». «ТПАТП №1», обслуживающее 17-й маршрут, подтвердило факт происшествия.

