В Тюмени из-за непогоды продлили прием травматологов
Часть поликлиник будет работать до 23:00
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Тюмени 5 ноября продлили работу врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в пяти поликлиниках до 23:00. Такое решение принято в связи с непогодой, сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Продлен прием врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках. В связи с погодными условиями в Тюмени прием будет длиться сегодня до 23:00», — сообщили в инфоцентре.
Расширенный режим работы введен в поликлиниках №3 (Садовая, 135а), №5 (Вьюжная, 6а), №8 (Ватутина, 10б), №12 (Пермякова, 76к5) и №17 (Монтажников, 41к1). При травмировании обратиться в эти учреждения можно без предварительной записи и вне зависимости от наличия прикрепления к медорганизации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 5 ноября прошел снегопад. Из-за метели в городе образовались пробки, в некоторых районах произошли серьезные ДТП.
