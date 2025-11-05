В Тюмени из-за непогоды продлили прием травматологов

Часть поликлиник будет работать до 23:00 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени 5 ноября продлили работу врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в пяти поликлиниках до 23:00. Такое решение принято в связи с непогодой, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Продлен прием врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках. В связи с погодными условиями в Тюмени прием будет длиться сегодня до 23:00», — сообщили в инфоцентре.

Расширенный режим работы введен в поликлиниках №3 (Садовая, 135а), №5 (Вьюжная, 6а), №8 (Ватутина, 10б), №12 (Пермякова, 76к5) и №17 (Монтажников, 41к1). При травмировании обратиться в эти учреждения можно без предварительной записи и вне зависимости от наличия прикрепления к медорганизации.

Продолжение после рекламы