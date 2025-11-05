В Тюменской области грузовик протаранил стену «Монетки»

Авария произошла около 22:00 в Заводоуковске Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Заводоуковске (Тюменская область) 5 ноября вечером около 22:00 «Камаз» влетел в стену продуктового магазина «Монетка». Об этом рассказали, приложив видео и фото с места происшествия, местные жители в telegram-канал «МегаТюмень».

«Вечер не задался. В Заводоуковске грузовик снес стену „Монетки“», — пишут горожане.

Подписчики в комментариях предполагают, что причина аварии — гололед. Официальной информации о случае пока нет. Подробности о пострадавших уточняются.